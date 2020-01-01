Харьковский горсовет отреагировал на заявление про "поддельную" подпись Кернеса

Полиция проводит соответствующую проверку.

Городской совет Харькова заявил, что сообщения СМИ о возможном фальсифицировании электронной подписи мэра города Геннадия Кернеса, который умер из-за осложнений от коронавируса, являются попыткой дискредитировать городскую власть. Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета.

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"Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, утвержденные на сессии 9 декабря, были честными и законными", - говорится в заявлении.

В заявление отмечается, что Харьковский горсовет работает только в рамках законодательства, которое разрешает использование электронного документооборота.

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Напомним, что в первой половине декабря 2020 года мэрия Харькова получила электронное письмо от Геннадия Кернеса, который в то время лечился от коронавируса в Германии. В нем он предложил на должность секретаря Харьковского горсовета своего первого заместителя Игоря Терехова.

В дальнейшем один из депутатов Харьковского горсовета заявил, что подпись в этом электронном письме поддельная. Полиция сейчас проводит соответствующую проверку.