Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Харьковский горсовет отреагировал на заявление про "поддельную" подпись Кернеса

Комментариев: 0
Полиция проводит соответствующую проверку.
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес
УНИАН

Городской совет Харькова заявил, что сообщения СМИ о возможном фальсифицировании электронной подписи мэра города Геннадия Кернеса, который умер из-за осложнений от коронавируса, являются попыткой дискредитировать городскую власть. Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета.

Читай также: В Германии умер Геннадий Кернес

"Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, утвержденные на сессии 9 декабря, были честными и законными", - говорится в заявлении.

В заявление отмечается, что Харьковский горсовет работает только в рамках законодательства, которое разрешает использование электронного документооборота.

Читай также: В Харькове похоронили Кернеса

Напомним, что в первой половине декабря 2020 года мэрия Харькова получила электронное письмо от Геннадия Кернеса, который в то время лечился от коронавируса в Германии. В нем он предложил на должность секретаря Харьковского горсовета своего первого заместителя Игоря Терехова.

В дальнейшем один из депутатов Харьковского горсовета заявил, что подпись в этом электронном письме поддельная. Полиция сейчас проводит соответствующую проверку.

Поделись:
Теги: Геннадий Кернес, подпись, горсовет, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь