Страну опережает лишь Швейцария и Хорватия.

Украина вошла в список стран Европы с самым мягким карантином – Кабмин EPA/UPG

Украина вошла в список стран Европы с самым мягким карантином. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, которое передает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По имеющимся данным, у Украины индекс карантина находится на уровне в 61,57. Лидирует в списке Италия. Показатель этой страны держится на уровне в 87,96.

Таким образом, Украина принадлежит к государствам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета, отметил Немчинов.

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Примечательно, что Украину по “мягкости“ опережают лишь две страны, а именно Швейцария и Хорватия.

“В ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин – риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы“, – указал министр Кабмина в своем сообщении.

Данные исследования Олег Немчинов / Telegram

Ранее в Минздраве сообщили, что справку о прививке от коронавируса в Украине будут выдавать не всем.