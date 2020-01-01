Это первое пополнение в Одесском зоопарке в 2021 году.

Сегодня, 12 января, в Одесском зоопарке родились камерунские овцы. Это первое пополнение в зоологическом парке в 2021 году, сообщило в Facebook коммунальное учреждение «Одесский зоопарк».

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“Спешим поделиться с вами радостью! Сегодня в зоопарке родились первые детеныши 2021 года. Первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы“, - говорится в сообщении.

Одесский зоопарк занимает площадь в 6,3 га. В нем живут более 1,5 тысячи животных более 260 видов. Из них около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

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Ранее стало известно, что в национальный природный парк “Тузловские лиманы“ в Одесской области перед Новым годом вернулись розовые пеликаны, которые занесены в Красную книгу. Они обычно зимуют в северо-восточной и экваториальной Африке, но из-за теплой погоды вернулись в Украину.