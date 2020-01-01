Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине возбудили дело против "правоохранителей" Крыма

Комментариев: 0
Оккупационная полиция задержала более сотни татар, чтобы не пустить их на суд по делу Хизб ут-Тахрир.
Татар фактически лишили свободы на несколько часов
Татар фактически лишили свободы на несколько часов
mvs.gov.ua

Полицейские Крыма открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова. Об этом информирует пресс-служба МВД.

Читай также: МИД Украины заявил протест на приговоры крымским татарам в РФ

Установлено, что вечером 11 января под видом проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными “правоохранителями“, чтобы не допустить их присутствия в судебном заседании по “делу Хизб ут-Тахрир“, которое состоялось утром 12 января в Ростове-на Дону.

По данному факту следователи Главного управления полиции Крыма внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Читай также: Ехал в Крым: Украинец пытался прорваться через КПВВ, но разбил авто

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что на Керченском мосту оккупанты задержали более сотни крымских татар. Им не разрешили ехать в Ростов-на-Дону.

Поделись:
Теги: Крым, Россия, крымские татары
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь