В Украине возбудили дело против "правоохранителей" Крыма
Полицейские Крыма открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова. Об этом информирует пресс-служба МВД.
Читай также: МИД Украины заявил протест на приговоры крымским татарам в РФ
Установлено, что вечером 11 января под видом проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными “правоохранителями“, чтобы не допустить их присутствия в судебном заседании по “делу Хизб ут-Тахрир“, которое состоялось утром 12 января в Ростове-на Дону.
По данному факту следователи Главного управления полиции Крыма внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
Читай также: Ехал в Крым: Украинец пытался прорваться через КПВВ, но разбил авто
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Напомним, ранее сообщалось, что на Керченском мосту оккупанты задержали более сотни крымских татар. Им не разрешили ехать в Ростов-на-Дону.