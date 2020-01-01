В Украине возбудили дело против "правоохранителей" Крыма

Оккупационная полиция задержала более сотни татар, чтобы не пустить их на суд по делу Хизб ут-Тахрир.

Татар фактически лишили свободы на несколько часов mvs.gov.ua

Полицейские Крыма открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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Установлено, что вечером 11 января под видом проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными “правоохранителями“, чтобы не допустить их присутствия в судебном заседании по “делу Хизб ут-Тахрир“, которое состоялось утром 12 января в Ростове-на Дону.

По данному факту следователи Главного управления полиции Крыма внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что на Керченском мосту оккупанты задержали более сотни крымских татар. Им не разрешили ехать в Ростов-на-Дону.