Президент хочет показать основателю SpaceX один музей.

Президент Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный в Житомире. Сообщение с таким приглашением глава государства разместил в своем Twitter, комментируя сообщение Маска, в котором тот рассказал о встрече с семьей Королева.

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“Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева“, - написал Зеленский.

Для справки. Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел своё детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых, в том числе предоставленные музею матерью, женой и дочерью конструктора, а также его друзьями и коллегами.

Напомним, ранее сообщалось, что Наталья Поклонская сравнила Крым с Марсом и позвала Илона Маска. Предавшая Украину Поклонская призвала Маска бросить космическую программу и начать помогать оккупантам.