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Зеленский позвал Илона Маска приехать в Житомир

Комментариев: 4
Президент хочет показать основателю SpaceX один музей.
Зеленский зовет Маска в Житомир
Зеленский зовет Маска в Житомир
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный в Житомире. Сообщение с таким приглашением глава государства разместил в своем Twitter, комментируя сообщение Маска, в котором тот рассказал о встрече с семьей Королева.

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“Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева“, - написал Зеленский.

Для справки. Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел своё детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых, в том числе предоставленные музею матерью, женой и дочерью конструктора, а также его друзьями и коллегами.

Напомним, ранее сообщалось, что Наталья Поклонская сравнила Крым с Марсом и позвала Илона Маска. Предавшая Украину Поклонская призвала Маска бросить космическую программу и начать помогать оккупантам.

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Теги: Илон Маск, Зеленский, президент, Житомир, Королев
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Комментариев (4)
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skh    12.01.2021, 16:49
Оценка:  -24
skh
Два афериста всегда найдут о чём поговорить.
Graddfeydd    12.01.2021, 16:59
Оценка:  0
Graddfeydd
Это "аферист" произвел гораздо больше пусков в 2020 году, чем твоя смехдержава. Кроме того, в прошедшем году именно его деятельность покончила с монополией рашки на пассажирский извоз на МКС, что превратит скрепную космическую отрасль в еще более унылое говно в этом году.
nelci    12.01.2021, 17:10
Оценка:  0
nelci
Нельзя не согласиться, а потому приглашать в Житомир в музей рашиста Королева полный абсурд!
Graddfeydd    12.01.2021, 16:59
Оценка:  0
Graddfeydd
Это "аферист" произвел гораздо больше пусков в 2020 году, чем твоя смехдержава. Кроме того, в прошедшем году именно его деятельность покончила с монополией рашки на пассажирский извоз на МКС, что превратит скрепную космическую отрасль в еще более унылое говно в этом году.
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