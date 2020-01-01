Хакеры атаковали Офис президента – Госспецсвязь

Зафиксированы DDoS-атаки и другие средства воздействия.

Количество хакерских атак, направленных на цифровую инфраструктуру государственных органов, за последнюю неделю сократилось на треть. В первую очередь злоумышленники атаковали веб-ресурсы Офиса президента, а также самой Госспецсвязи, сообщает пресс-служба ведомства.

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Всего с 6 по 12 января было заблокировано более 52 тысяч атак. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (97%).

“Также зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, в частности на вебресурсы Офиса президента Украины и Госспецсвязи“, - говорится в сообщении.

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Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 026 884 подозрительных событий, примерно на уровне предыдущей недели.

Подавляющее большинство зафиксированных событий касается попыток похищения информации (39%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав администратора (12%), попыток получения прав пользователя (9%) и подозрительного исполняемого кода (6%).

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры пытались взломать приложение “Дія“, но не смогли. В попытке взлома участвовали хакеры со всего мира.