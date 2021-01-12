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На Николаевщине сбежал заключенный с 11-ю судимостями

Комментариев: 1
В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года.
Сбежавший заключенный
Сбежавший заключенный
news.pn

В Николаевской области ведется поиск 49-летнего Сергея Ковина, который 11 января сбежал из Новобугского исправительного центра. Об этом сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на администрацию учреждения. У него уже одиннадцать судимостей. 

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Известно, что заключенный воспользовался мопедом. Не исключено, что он отобрал транспортное средству у кого-то из местных жителей. В учреждении до сих пор не установили, как ему удалось сбежать.

Нужно отметить, что Ковину до выхода на свободу в момент побега оставалось всего примерно шесть месяцев. Он отбывал наказание в виде лишения свободы на 3,5 года за кражу с проникновением в помещение. 

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У Ковина уже 11 судимостей за угоны, хищение государственного имущества, хулиганство, тяжкое телесное повреждение, пытки, кражу, разбой. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года. 

Ранее сообщалось, что в Одессе полицейские задержали заключенного Олега Кочеткова 1982 года рождения, который совершил побег из спецавтомобиля во время конвоирования.

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Теги: Николаевская область, заключенный, побег
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    12.01.2021, 17:54
Оценка:  +3
Lyonya-Space
А лицо такое "доброе, умиротворённое"...
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