Власти получили несколько конструктивных предложений от министерства и "Нафтогаза".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал “справедливые цены“ на газ. Это будет сделано “как можно быстрее“. Подробности глава Кабмина сообщил в своем Telegram-канале.

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Так, по словам Шмыгаля, 12 января, во вторник, было подано несколько конструктивных предложений по снижения тарифов на газ. Премьер, министр энергетики Юрий Витренко и глава “Нафтогаза“ Андрей Коболев провели встречу с депутатами от партии “Слуга народа“. На встрече власти рассматривали ситуацию, которая сложилась с ценами.

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Глава Кабмина рассказал, что представители “Нафтогаза“ и Минэнерго представили два плана. Оба они позволят снизит платежки для населения.

“Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ“, – отметил Шмыгаль в своем сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве подняли тарифы на тепло и горячую воду.