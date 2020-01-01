В Сумах два бизнесмена пытались купить сессию горсовета

За денежное вознаграждение от депутатов ожидалось "правильное" голосование.

В Сумах предприниматели пытались подкупить депутатов горсовета, чтобы те “правильно“ проголосовали на сессии. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, двум лицам сообщено о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды.

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По данным следствия, предприниматель, действуя по предварительному сговору с другим владельцем частных предприятий, передал 30 тыс долларов США депутатам Сумского горсовета VII созыва в сентябре 2020 года. За эти деньги они должны были проголосовать на очередной сессии за предоставление разрешений на отведение земли под ведение хозяйственной деятельности в Сумах.

Отмечается, что его сообщнику сообщено о подозрении еще 30 декабря 2020 года.

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Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о привлечении к ответственности других фигурантов уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье на взятке в $5 тыс задержали главу военной прокуратуры. Прокурор требовал деньги за закрытие уголовного производства.