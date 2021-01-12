Требовал 42 тыс грн: Полиция поймала на взятке чиновника "Запорожгаза"

Начальник управления просил деньги и обещал не создавать препятствия при проверке.

Полиция поймала на взятке чиновника “Запорожгаза“. Он требовал от местного предпринимателя сумму в почти 42 тыс грн. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции и прокуратуры.

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Во вторник, 12 января, правоохранители разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды главу одного из управлений АО “Оператор газораспределительной системы “Запорожгаз“.

Считается, что чиновник требовал от предпринимателя -30% “отката“ от стоимости работ. Он также обещал не создавать препятствия при выдаче документов о проверке состояния вентиляционных и дымовых каналов в помещении.

Фото переданных денег Нацполиция Украины

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Полиция задержала обвиняемого на рабочем месте после получения им суммы в 19 тыс грн.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Теперь чиновнику угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине возбудили дело против “правоохранителей“ Крыма.