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Требовал 42 тыс грн: Полиция поймала на взятке чиновника "Запорожгаза"

Комментариев: 1
Начальник управления просил деньги и обещал не создавать препятствия при проверке.
Требовал 42 тыс грн: Полиция поймала на взятке чиновника "Запорожгаза"
Требовал 42 тыс грн: Полиция поймала на взятке чиновника "Запорожгаза"
Нацполиция Украины

Полиция поймала на взятке чиновника “Запорожгаза“. Он требовал от местного предпринимателя сумму в почти 42 тыс грн. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции и прокуратуры.

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Во вторник, 12 января, правоохранители разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды главу одного из управлений АО “Оператор газораспределительной системы “Запорожгаз“.

Считается, что чиновник требовал от предпринимателя -30% “отката“ от стоимости работ. Он также обещал не создавать препятствия при выдаче документов о проверке состояния вентиляционных и дымовых каналов в помещении.

Фото переданных денег
Фото переданных денег
Нацполиция Украины

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Полиция задержала обвиняемого на рабочем месте после получения им суммы в 19 тыс грн.

По факту случившегося открыто уголовное производство. Теперь чиновнику угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине возбудили дело против “правоохранителей“ Крыма

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Теги: взятка, Запорожгаз, чиновник, начальник, полиция, предприниматель
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Комментариев (1)
bugrov3    12.01.2021, 18:38
Оценка:  0
bugrov3
теперь чиновнику угрожает наказание - а есть те, кто в это верит. ключевое слово - УГРОЖАЕТ.
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