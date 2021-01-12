Как действовать, если не хотят обслуживать на украинском

С 16 января сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как действовать, если учреждение или предприятие сферы услуг откажется соблюдать требование закона об обслуживании на государственном языке. Данная норма вступает в действие уже 16 января. Рекомендации языковой омбудсмен опубликовал на своей странице в Facebook.

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Порядок действий, который рекомендует Креминь, следующий:

Попросите обслуживать на государственном языке. В случае отказа со стороны работника обратитесь к руководству учреждения, или на горячую линию учреждения. Если вам снова отказано в праве обслуживания на украинском, зафиксируйте факт отказа с помощью аудио или видеозаписи либо свидетелей. Подайте жалобу Уполномоченному по почте или заполните форму на сайте омбудсмена. Читай также: Чиновников обяжут сдавать экзамен по украинскому, но не всех В соответствующей жалобе гражданин должен указать данные заявителя: фамилию, имя, отчество, место жительства. В ней должно быть указано, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право заявителя. Также в жалобе должны быть подтверждающие файлы (аудио, видеофайлы, письменные свидетельства очевидцев и т.д.).

Указано, что жалобы подаются Уполномоченному в течение 6 месяцев со дня выявления нарушения.

Напомним, ранее Креминь пояснил, каких сфер коснется переход на украинский язык с 16 января. Это касается не только торговли.