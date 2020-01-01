Янтарный рейд: На клондайках Ровенщины задержали 25 человек

Полиция также изъяла мотопомпы и оборудование, которые использовались в преступной деятельности.

В Ровенской области прошел янтарный рейд. Полиция задержала на местных клондайках 25 человек, изъяла янтарь и спецоборудование. Подробности и фото с мероприятий опубликованы на сайте Нацполиции.

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Так, правоохранители проверили 8 урочищ и провели обыски. Во время последних было найдено 20 мотопомп, около 4 кг янтаря, один из которых весит 1,69 кг, 41 шланг и другое оборудование для незаконной добычи ценного камня.

Задержанные 25 лиц уже были доставлены полицией в отделение для проведения следствия.

Фото с места обысков Коллаж / Нацполиция Украины

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Стоит отметить, что кроме полицейских Ровенщины в рейде участвовали бойцы особого назначения, КОРД, а также сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования с военнослужащими Нацгвардии.

В сообщении указывается, что мероприятия отработки продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине подростки осквернили памятник жертвам войны.