Сел на мопед и уехал: в Николаевской области сбежал заключенный-рецидивист

Заключенный совершил побег из исправительного центра. Он на мопеде уехал в неизвестном направлении. У мужчины богатая преступная биография. Впервые в поле зрения правоохранителей он попал 33 года назад.

До выхода на свободу Ковину оставалось около полугода Преступности.НЕТ

В Николаевской области из Новобугского исправительного центра сбежал 49-летний заключенный Сергей Ковин. Он сел на мопед и уехал. У мужчины минимум десять судимостей, пишет Униан.

Представители центра подтвердили побег Ковина и добавили, что пока не знают, каким образом ему удалось совершить побег и найти мопед.

Сейчас Ковина разыскивают. В исправительном учреждении он находился за кражу с проникновением в помещение. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы. До выхода на свободу ему оставалось примерно полгода.

Мужчина впервые был задержан в 1988 году. За плечами у Ковина угоны, хулиганство, тяжкое телесное повреждение, хищения государственного имущества, побои, пытки, разбой.

В основном мужчина "промышлял" на территории Полтавской области.

Напомним, приговоренный к смертной казни китайский наркоторговец вырыл тоннель и сбежал. Сейчас он в списке самых разыскиваемых преступников Индонезии.

До этого сообщалось, что в Ливане 70 заключенных сбежали из тюрьмы. Они выбили двери в своих камерах, связали охранников и бежали в город. Девятерых удалось поймать почти сразу.

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