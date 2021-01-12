Возле Днепра в ДТП с участием военного погиб 2-летний ребенок

После столкновения один из автомобилей влетел в группу пешеходов.

В Днепропетровской области в результате ДТП с участием военнослужащего погиб ребенок. Об этом информирует пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

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Авария произошла 12 января, в 10 утра, на регулируемом перекрестке в г. Новомосковск Днепропетровской области. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo Nexia, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, во время поворота налево, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Volkswagen Polo.

От сильного удара Volkswagen отбросило на тротуар, где машина наехала на группу пешеходов. В результате смертельные травмы получил ребенок 2018 года рождения.

Сейчас военнослужащий-водитель задержан, выясняются все обстоятельства ДТП, назначены необходимые экспертизы.

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Кроме того, задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области ВАЗ с людьми слетел с моста и упал в реку. Пострадали пять человек.