От рук вандалов пострадали минимум два десятка памятников воинам Второй мировой войны. В полицию сообщил мэр города.

В Херсоне в ночь на 12 января неизвестные разгромили старое городское кладбище. Вандалы разбили, повалили и разрисовали около 20 памятников военным, погибшим во Вторую мировую войну, пишет местное издание Любимый Херсон.

"О том, что вандалов было несколько и они использовали дополнительные предметы для разрушения надгробий, свидетельствует характер увечий", - отмечает издание.

На акт вандализма отреагировал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Я не духовник, чтобы вести душеспасительные беседы, и не учитель, чтобы порицать. Я просто хочу сказать тем, кто это сделал или знает таковых. Каждый, кто увечит Херсон, становится моим личным недругом. И пусть сегодня слова мои до вандалов не дойдут, но это ровно до того момента, пока им не придется объясняться о своих "художествах" с правоохранителями. В полицию я позвонил, дело внесено в ЕРДР", - написал городской голова на своей странице в Facebook.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне вандалы разгромили кладбище

Напомним, в Умани вандалы надругались над памятником погибшим участникам АТО. Злоумышленники ночью похитили три фотографии погибших на востоке Украины героев и повредили прожектор для подсветки памятника.

Также добавим, что ранее памятник воинам АТО/ООС в Киеве облили краской. Вандалы надругались над местом памяти ночью. Министерство по делам ветеранов осудило злоумышленников и напомнило об уголовной ответственности.



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