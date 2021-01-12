Шмыгаль поручил разобраться с причинами протестов - СМИ

Протесты могут проходить не только из-за высоких тарифов, считает премьер, но и "с целью политических манипуляций", пишут СМИ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с депутатами сообщил, что попросил Антимонопольный комитет и СБУ разобраться с причинами протестных против высоких тарифов, сообщает во вторник, 12 января, LB со ссылкой на источник.

"Премьер сказал, что он попросил разобраться Антимонопольный комитет и СБУ в ситуации с протестами", - рассказал собеседник.

По его словам, Шмыгаль не исключил, что протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

Сам Шмыгаль после встречи с нардепами сообщил, что представители Минэнерго и Нафтогаза представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек.

"Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения к обеим планам. Это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - написал он в телеграм.

Отметим, власти задумались о снижении тарифов на газ и отопление только после того, как в Украине начались массовые акции протеста. При этом люди никаких политических требований не предъявляли, кроме уменьшения тарифов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet