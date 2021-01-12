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Шмыгаль поручил разобраться с причинами протестов - СМИ

Комментариев: 2
Протесты могут проходить не только из-за высоких тарифов, считает премьер, но и "с целью политических манипуляций", пишут СМИ.
Протест против высоких тарифов в Прилуках
Протест против высоких тарифов в Прилуках
val.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с депутатами сообщил, что попросил Антимонопольный комитет и СБУ разобраться с причинами протестных против высоких тарифов, сообщает во вторник, 12 января, LB со ссылкой на источник.

"Премьер сказал, что он попросил разобраться Антимонопольный комитет и СБУ в ситуации с протестами", - рассказал собеседник.

По его словам, Шмыгаль не исключил, что протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

Сам Шмыгаль после встречи с нардепами сообщил, что представители Минэнерго и Нафтогаза представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек.

"Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения к обеим планам. Это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - написал он в телеграм.

Отметим, власти задумались о снижении тарифов на газ и отопление только после того, как в Украине начались массовые акции протеста. При этом люди никаких политических требований не предъявляли, кроме уменьшения тарифов.

 

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Теги: Тарифы ЖКХ, СБУ, АМКУ, тарифы, повышение тарифов, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Педропотрох    12.01.2021, 19:35
Оценка:  -21
Педропотрох
Так что,снова"рука Кремля",снова Путин?Путин,за что ты нам устраиваешь вот уже 7 лет подряд тарифный геноцид?Тебе что,власти в России мало?
Путин-Xyйло    12.01.2021, 19:07
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Недовольство тупорылыми ворами в пр0вительстве уже не считается возможной причиной недовольства?
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