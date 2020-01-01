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На Волыни задержали грузовик с контрабандным какао

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Во время проверки установлено, что заявленная стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз.
В Ягодине задержан грузовик с контрабандным какао-порошком
В Ягодине задержан грузовик с контрабандным какао-порошком
Госпогранслужба

В Волынской области на пункте пропуска Ягодин пограничники задержали грузовик из Нидерландов, в котором находилось более 20 тонн контрабандного какао-порошка. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Пограничники, учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров, инициировали проведение углубленной проверки грузового автомобиля, которым следовали в Украину через пункт пропуска Ягодин", - говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель грузовика вез из Нидерландов почти 20,5 тонн какао-порошка, стоимостью более 39 тысяч евро.

Во время совместной с сотрудниками таможни проверки установлено, что заявленная стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз. Товар был изъят сотрудниками Гостаможслужбы.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело по факту возможного ввоза в Украину из Израиля препарата под видом вакцины от коронавируса.

Также, в Польше на приграничную с Украиной территорию упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, который пилотировал гражданин Украины.

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Теги: контрабанда, волынь, Волынская область, какао, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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