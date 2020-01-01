Протесты, пожары, Крымский мост и моряки: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 12 января 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 января.
В Украине продолжаются тарифные протесты. На Донбассе закончили ремонт водопровода Горловка-Торецк.
В Испании рекордные морозы и снегопад. Крымских активистов всю ночь держали на морозе на Керченском мосту.
Украинец на авто прорывался в Крым через КПВВ. В Ровенской области начали спецоперацию против копателей янтаря.
В Венгрии нашли бутылку с письмом украинки, написанным 15 лет назад.
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