Протесты, пожары, Крымский мост и моряки: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 12 января 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 января.

В Украине продолжаются тарифные протесты. На Донбассе закончили ремонт водопровода Горловка-Торецк.

В Испании рекордные морозы и снегопад. Крымских активистов всю ночь держали на морозе на Керченском мосту.

Украинец на авто прорывался в Крым через КПВВ. В Ровенской области начали спецоперацию против копателей янтаря.

В Венгрии нашли бутылку с письмом украинки, написанным 15 лет назад.

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