На Сумщине рецидивист пешком возвращался в Украину из РФ

Правоохранители подозревают 60-летнего мужчину в создании преступной организации и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

В Сумской области пограничники задержали 60-летнего украинца, подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 12 января.

"Сегодня пограничники Сумского отряда задержали 60-летнего украинца, который подозревается в совершении ряда уголовных преступлений. Пожилой мужчина пешком возвращался из России через пункт пропуска Бачевск. Во время проверки документов сработала одна из баз данных пограничников. Охранники границы сразу приняли необходимые меры для задержания лица", - сказано в сообщении.

Задержанный находится в розыске по подозрению в создании преступной организации, присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотреблении полномочиями должностным лицом юрлица и служебном подлоге.

"Задержанного 60-летнего мужчину передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения", - добавили пограничники.

Напомним, что ранее в аэропорту Киева задержали поляка из базы Интерпола. Мужчина был в международном розыске за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

Также сообщалось, что в Борисполе индиец устроил "аукцион взяток". Гражданин Индии дважды предлагал взятку пограничникам за незаконное пересечение границы, каждый раз повышая предлагаемую сумму.

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