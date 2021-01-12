Омбудсмен пояснил, что делать, если вас не обслуживают на украинском

Украинцы имеют право на обслуживание и получение информации на украинском языке, напомнил языковой омбудсмен.

Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском Getty Images

Если ваше право на обслуживание на украинском языке нарушают, то можно решить ситуацию на месте или подать жалобу. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во вторник, 12 января.

В первую очередь нужно:

Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке. В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др. В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта). Подать жалобу Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте Уполномоченного www.mova-ombudsman.gov.ua

"Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - подытожил Кремень.

Напомним, что ранее был утвержден план первого этапа популяризации украинского языка. Реализовать первый этап стратегии планируют до 2022 года. Всего стратегия Сильный язык - успешное государство рассчитана до 2030 года.

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