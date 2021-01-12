Степанов настаивает на продлении локдауна

Максим Степанов ссылается на прошедшие зимние праздники и сезонный рост заболеваемости гриппом.

Локдаун в Украине нужно продолжить и после 24 января. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире 24 канала во вторник, 12 января.

По словам Степанова, вместе с ведущими эпидемиологами Украины он настаивает на продлении локдауна именно при нынешних обстоятельствах в сиду ряда причин.

Во-первых, в Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей, а также путешествиями и встречами.

"Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19", - говорит Степанов.

Во-вторых, ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Грипп передается так же, как и коронавирус, и его можно предотвратить прекращением контакта между людьми.

"Иногда они (грипп и коронавирус - ред.) нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - сказал глава Минздрава.

Кроме того, все украинцы, желающие привиться от коронавируса, будут иметь доступ к вакцине и смогут сделать это за счет государства, заверил министр, добавив, что будут предусмотрены этапы вакцинации для различных групп населения.

"Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года - в первом квартале 2022 года", - пояснил Степанов.

В то же время это зависит от количества вакцин, которые будут поставлены в Украину.

"Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50-55% украинцев готовы вакцинироваться", - заверил глава МОЗ.

Наконец, как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в ведомстве этому будут способствовать.

"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", - резюмировал Степанов.

Напомним, что ранее эпидемиолог оценила эффективность карантина в Украине. Влияние локдауна на эпидемиологическую ситуацию в стране будет зависеть от отработки на местах, считает специалист.

Без носков, но с Буковелем. Как работает локдаун

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet