Импортный газ подорожал до 200 долларов

За год газ подорожал на 15% в долларах и почти на 40% в гривнах. Теперь тысяча кубометров стоит 5702,8 грн.

В декабре 2020 года средняя таможенная стоимость импортного природного газа составила 5702,8 грн за тысячу кубометров либо 202,5 долларов. Об этом сообщает Минэкономразвития во вторник, 12 января.

По сравнению с ноябрем 2020 года цена импортного газа выросла на 10,5% в гривневом эквиваленте (с 5161,5 грн за 1 тысячу кубометров) и на 10,9% в долларовом эквиваленте (с 182,5 долларов за 1 тысячу кубометров).

В то же время по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа выросла на 38,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров) на 14,6% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров).

Напомним, что цена на газ в Европе приблизилась к 300 долларам. Цена газа выросла за сутки более чем на 10%. Это самый большой скачок котировок с начала зимы.

Также сообщалось, что спрос на поставку газа из Украины в ЕС превысил возможности ГТС. Украина может обеспечить физический поток газа в направлении Польши лишь в объеме 12,9 млн кубометров в сутки.

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