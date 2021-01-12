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Импортный газ подорожал до 200 долларов

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За год газ подорожал на 15% в долларах и почти на 40% в гривнах. Теперь тысяча кубометров стоит 5702,8 грн.
Цена импортного газа превысила 200 долларов
Цена импортного газа превысила 200 долларов

В декабре 2020 года средняя таможенная стоимость импортного природного газа составила 5702,8 грн за тысячу кубометров либо 202,5 долларов. Об этом сообщает Минэкономразвития во вторник, 12 января.

По сравнению с ноябрем 2020 года цена импортного газа выросла на 10,5% в гривневом эквиваленте (с 5161,5 грн за 1 тысячу кубометров) и на 10,9% в долларовом эквиваленте (с 182,5 долларов за 1 тысячу кубометров).

В то же время по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа выросла на 38,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров) на 14,6% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров).

Напомним, что цена на газ в Европе приблизилась к 300 долларам. Цена газа выросла за сутки более чем на 10%. Это самый большой скачок котировок с начала зимы.

Также сообщалось, что спрос на поставку газа из Украины в ЕС превысил возможности ГТС. Украина может обеспечить физический поток газа в направлении Польши лишь в объеме 12,9 млн кубометров в сутки.

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Теги: газ, Минэкономики, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
solamiya22    12.01.2021, 21:38
Оценка:  -22
solamiya22
Плевать на импортный, а с нашим -то чего???
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