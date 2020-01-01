В полиции сообщили, сколько украинцев погибли в ДТП в 2020 году

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными в 2020 году стали: превышение скорости движения.

В Украине за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий Корреспондент.net

В течение 2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП, в которых погиб 3541 человек и 31974 человека получили травмы. Об этом во вторник, 12 января, сообщил замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий на странице в Facebook.

В частности, по его словам, 7641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1198 человек и 6959 - травмированы. С участием детей произошло 4432 ДТП, в которых 168 детей погибли и 3957 оказались травмированы. С велосипедистами за год зафиксировано 1768 ДТП с погибшими и/или травмированными велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1610 - травмированы.

Билошицкий уточнил, что основными причинами ДТП с погибшими и ранеными стали: превышение скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушения правил проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоблюдение безопасной дистанции.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области на трассе возле города Корец внедорожник насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Также, в ДТП на Хмельниччине погибла семейная пара, ребенок пострадал.

Напомним, год назад власти Киева начали измерять трафик в городе - впервые за 28 лет, - чтобы освободить дороги от пробок и ДТП. Также анонсировалось введение автоматизированного контроля оплаты стоимости парковки автомобилей.

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