В ЦИК сообщили, когда завершатся местные выборы в Украине

В ближайшие выходные промежуточные и повторные выборы планируют провести на 174 избирательных участках в 24 областях Украины.

В ЦИК сообщили, когда закончатся местные выборы в Украине РБК-Україна

В ЦИК планируют завершить местные выборы в Украине в марте 2021 года. Об этом во вторник, 12 января, сообщается на странице Центральной избирательной комиссии в Facebook.

"Вы шутили в комментариях, что эти выборы будут вечны. Так вот. Завершаем в марте (мы очень надеемся). Ну а пока: впереди 174 выборов, в 24 областях, 7 дней голосования (17.01, 24.01, 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.03.)", - говорится в сообщении.

В ЦИК объяснили, что повторные выборы назначают тогда, когда выборы признали такими, которые не состоялись. Промежуточные выборы назначают, если депутат досрочно прекратил полномочия или его полномочия досрочно прекращены.

В сообщении уточняется, что в ближайшие выходные, 17 января, в Броварах Киевской области будут повторно выбирать мэра города и депутатов, поскольку суд признал факт фальсификации выборов в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что местные выборы в Украине 25 октября стали одними из самых сложных в истории Украины.

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