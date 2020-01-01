Садовый назвал "средство" для поднятия иммунитета

Городской глава Львова Андрей Садовой выздоровел от коронавируса COVID-19 и уже начал полноценно работать.

Городской глава Львова Андрей Садовый объяснил приглашение большого количества колядников к себе домой положительным влиянием праздников на иммунитет. Об этом во вторник, 12 января Садовой заявил в интервью hromadske.

Накануне глава Львова и его жена опубликовали фото и видео многочисленных колядников у них дома, что, как заметили его подписчики, не "вписывается в объявленный в Украине карантин".

"Трудно петь в маске, тем более мы - я, Екатерина, дети, наша теща - мы переболели, имеем достаточно антител и не представляем угрозы для гостей, которые приходят", - объяснил Садовый.

А колядники, как говорит мэр Львова, и так ходят одной группой и контактируют между собой и "в этом нет проблем".

"Эти вещи надо учитывать, так как прописать это постановлением правительства очень сложно. Но есть здравый смысл, есть Коляда, есть Рождество и эта атмосфера, это хорошее настроение, я убежден, оно хорошо влияет на иммунную систему, делает ее гораздо сильнее - и COVID-19 просто отскакивает и убегает", - заявил Садовый.

Напомним, 7 декабря Садовой сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Тогда он ушел на удаленную работу, а сессию Львовского городского совета, которая должна была состояться 18 декабря, перенесли. Позже он заявил, что излечился от инфекции.

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