В ООС оккупанты стреляли 11 раз за сутки и ранили бойца

Состояние военного – удовлетворительное.

За минувшие сутки, 12 января, на фронте было зафиксировано 11 нарушений режима тишины.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Большинство обстрелов со стороны оккупантов было совершено в районе тактической группы Восток. Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия противник стрелял близ Песков и Водяного рядом с Донецком. Также около Песков сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Красногоровки ими были применены станковые противотанковые гранатометы, а недалеко от Верхнеторецка – крупнокалиберные пулеметы.

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Рядом с Водяным, что на Приазовье, и у Павлополя противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, близ Водяного открывал стрельбу из автоматических станковых гранатометов.

В зоне ответственности оперативно-тактической группы Север у Золотого-4 оккупанты использовали автоматический станковый и ручной противотанковый гранатометы, а также стрелковое оружие. В результате обстрела получил осколочное ранение один военнослужащий ВСУ. Защитника оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь. Боец находится в удовлетворительном состоянии.

Военные несколько раз открывали огонь в ответ на провокации противника. О фактах нарушений сообщено представителям ОБСЕ.

В начале текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений перемирия не было. Обстановка на фронте остается контролированной украинскими бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно имя бойца ВСУ, погибшего во время обстрелов в ООС.

