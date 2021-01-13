В Украине 6 409 новых случаев COVID и 2 564 госпитализированных

Больше всего новых случаев заражений в Киеве.

В Украине за прошедшие сутки, 12 января, подтвердили 6 409 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Госпитализировали 2 564 человека.

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Больше всего новых случаев заражений во вторник подтвердили в Киеве (+906), Запорожской (+529) и Харьковской (+521) областях. Меньше всего – в Черниговской (+83) и Закарпатской (+100) областях. Среди заболевших есть 187 детей и 367 медиков.

Украинские медики вчера провели 59 931 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР – 35 678, методом ИФА – 24 253. Всего с начала пандемии провели 5 841 502 тестирования методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 130 839 случаев СOVID-19. Выздоровели 826 871 человек (14 503 – за минувшие сутки), а 20 214 – умерли (195 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 283 754 человека.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пандемия коронавируса после начала вакцинации не закончится. Нужно, чтобы выработался коллективный иммунитет.