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Массовая вакцинация украинцев от COVID начнется в феврале, - Степанов

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Вакцину купят у нескольких компаний-производителей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине массовая вакцинация населения от COVID-19 начнется в феврале 2021 года. Такое заявление сегодня во время брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, в ближайшее время Украина подпишет договоры с другими компаниями-производителями вакцины. Сейчас урегулируются технические вопросы.

В феврале Украине получит китайскую вакцину от компании Sinovac Biotech. Всего купят 1,9 млн доз этого медпрепарата. В первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. 

Минздрав Украины рассчитывает до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения. Вакцинация будет добровольной для всех граждан. Для вакцинации уже выделено 9 приоритетных групп населения.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 13 января 2021 года было подтверждено 1 130 839 случаев СOVID-19. Выздоровели 826 871 человек, а 20 214 – умерли. Продолжали болеть 283 754 человека.

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Теги: Украина, COVID-19, вакцинация, вакцина
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