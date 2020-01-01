С завтрашнего дня бизнесменов начнут штрафовать за клиентов без масок

Размер штрафов будет составлять от 3,4 до 5,1 тыс. грн.

За людей без масок в общественных местах будут отвечать предприниматели depositphotos.com

В парламентской газете Голос Украины официально опубликован закон об изменениях в отношении борьбы с пандемией, где прописаны штрафы для бизнеса. Спустя сутки после обнародования, 14 января, документ должен вступить в силу.

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Об этом сообщает УНН.

Согласно проекту закона, в законодательство будут внесены соответствующие изменения. Согласно им, юридическое или физлицо-предприниматель обязаны платить штраф за допуск в общественное место клиентов без маски. Также санкции применят, если потребителей не будут предупреждать о необходимости надеть средство защиты, и если не будет реакции на людей в помещении без маски.

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Предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, или от 3,4 до 5,1 тыс. грн. Также соответствующие санкции будут применяться к работникам субъектов хозяйствования и физлицам-предпринимателям за ненадетую защитную повязку.

Как известно, Рада утвердила в целом законопроект №3890 о внесении изменений в законодательство в отношении недопущения распространения коронавируса. В нем за ненадлежащее выполнение мер по предотвращению заболеваемости решено наказывать денежными взысканиями.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав хочет продлить локдаун после 24 января.

