В Украину из РФ стали ввозить в 12 раз меньше книг, - Статистика

Также в отношении 9 российских издательств были применены санкции за “антиукраинские” книги.

Из России в Украину ввозят меньше в 12 раз литературы, чем когда-то. Сокращение объемов ввоза книг наблюдается на протяжении последних 10 лет.

Читай также: Школы начали подключать к системе онлайн дневников и журналов

Об этом сообщило Госкомтелерадио, опубликовав соответствующую статистику.

Разрешения на ввоз книжной продукции из РФ в Украину выдают, руководствуясь законом от 2016 года. По данным структуры, с тех пор на территорию страны не попало ни одной книги “антиукраинского” содержания. Также не допускался ввоз литературы с пропагандой страны-агрессора.

Читай также: В Госкомтелерадио сказали, когда прекратится ввоз в Украину российских книг

За годы действия закона из России к нам попала 31 тыс. наименований книг. В основном, это классика мировой литературы, детские и научно-популярные издания. Также допускался ввоз некоторых экземпляров на украинском языке от украинских издательств, которые печатались в РФ.

За период с 2017 по 2020 год в ввозе книжной продукции было отказано 4274 импортерам из России. Большинство отказов было связано с нехваткой нужных документов от заявителей. Также еще 274 случая касались “антиукраинского” содержания литературы. Таким образом в Украину не смогло попасть около 1,5 млн “антиукраинских” изданий. За выпуск подобной литературы были наложены санкции на 9 российских издательств.

Напомним, ранее мы писали, что на оккупированную Луганщину незаконно везли старинные иконы и книги.

