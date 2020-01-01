Украину засыпало снегом, лед и метели

Снег выпал практически во всех городах.

В ночь на 13 января в Украину пришла настоящая зима, практически все города засыпало снегом. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ряде областей Украины прогнозируют метели, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Этой ночью замело Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие города. Во многих городах снег шел до самого утра. Снег выпал немного даже в Киеве, хотя ожидалось, что циклон обойдет его стороной.

По данным Укргидрометцентра, 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях высота снежного покрова будет до 15 см. Порывы ветра – 15-20 м/ч, метели, на дорогах гололед.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях мокрый снег, гололед.

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Синоптики обещают, что завтра, 14 января, снег прекратится, погодные условия станут лучше.

Ранее сообщалось, что в Карпатах резко похолодало. Температура воздуха опустилась до -15 градусов.