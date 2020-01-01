Минздрав рассказал, какой карантин будет после локдауна

Локдаун закончится 24 января.

В Украине после окончания январского локдауна планируют ввести адаптивный карантин. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает ТСН.

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Министр напомнил, что в Украине карантин в связи с распространением коронавируса установлен до 28 февраля. До 24 января будет действовать усиленный карантин, так называемый локдаун. После него будет адаптивный карантин.

“Мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений“, - сказал Степанов.

При этом министр не исключил повторение локдауна, но только если ситуация будет “сверхкритической“.

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Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 12 января, подтвердили 6 409 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 564 человека. Всего с начала пандемии в нашей стране уже зарегистрировали 1 130 839 случаев СOVID-19. Выздоровели 826 871 человек, а 20 214 – умерли.