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Степанов рассказал, в каком случае Украине вернут деньги за вакцину из Китая

Комментариев: 3
Глава МОЗ отметил, что затраты на покупку препарата компенсируют при его эффективности менее 70%.
Максим Степанов
Максим Степанов
Скриншот видео

В Минздраве прописали в договоре на поставку китайской вакцины компании Sinovac ее эффективность на уровне 70% и более. Если действенность препарата окажется меньше, производитель должен будет вернуть Украине деньги, потраченные на закупку.

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Об этом во время брифинга 13 января заявил глава МОЗ Максим Степанов.

По словам министра, китайцев обяжут к возмещению средств в полном объеме в случае несоответствия утвержденным стандартам. У Украины есть для этих целей банковская гарантия.

Накануне ученые из бразильского института “Бутантан“ оценили эффективность вакцины Sinovac на уровне 50,38%. Однако глава украинского Минздрава считает, что делать выводы только на основании исследований Бразилии рано.

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По мнению Степанова, нужно дождаться официальных результатов после международного скрининга. Их обнародует сама компания-производитель, когда подтвердит эффективность вакцины посредством плацебо-контролированного клинического испытания.

При этом известно, что действенным препарат могут признать в мировом медсообществе даже при эффективности 50%. Также Степанов добавил, что на днях ожидается подписание договоров о поставке COVID-вакцин с другими компаниями.

Напомним, ранее мы писали, что массовая вакцинация украинцев от COVID начнется в феврале.

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Теги: Степанов, МОЗ, вакцина, коронавирус, коронавирус COVID-19, Минздрав, Китай
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйлo    13.01.2021, 11:10
Оценка:  -22
Путин-Xyйлo
А кто вернет здоровье под опытным ?
skh    13.01.2021, 11:21
Оценка:  -23
skh
Это будут жертвы во имя науки! Где ещё найти подопытных шемпанзе, чтоб те ещё и деньги платили за то, что над ними опыты ставят.
Lyonya-Space    13.01.2021, 11:25
Оценка:  0
Lyonya-Space
У вас нарасии все подопытные и не только в вопросе вакцинации а ещё в выживания и в зомбировании!
Но вам зомбированным этого понять не суждено...
GOOD_666    13.01.2021, 11:31
Оценка:  0
GOOD_666
БОТ ШИЗОФРЕНИК нарасии НАХХХХ ИДИ
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