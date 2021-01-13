Степанов рассказал, в каком случае Украине вернут деньги за вакцину из Китая
В Минздраве прописали в договоре на поставку китайской вакцины компании Sinovac ее эффективность на уровне 70% и более. Если действенность препарата окажется меньше, производитель должен будет вернуть Украине деньги, потраченные на закупку.
Читай также: Пандемия СOVID после начала вакцинации не закончится, - Степанов
Об этом во время брифинга 13 января заявил глава МОЗ Максим Степанов.
По словам министра, китайцев обяжут к возмещению средств в полном объеме в случае несоответствия утвержденным стандартам. У Украины есть для этих целей банковская гарантия.
Накануне ученые из бразильского института “Бутантан“ оценили эффективность вакцины Sinovac на уровне 50,38%. Однако глава украинского Минздрава считает, что делать выводы только на основании исследований Бразилии рано.
Читай также: Минздрав рассказал, какой карантин будет после локдауна
По мнению Степанова, нужно дождаться официальных результатов после международного скрининга. Их обнародует сама компания-производитель, когда подтвердит эффективность вакцины посредством плацебо-контролированного клинического испытания.
При этом известно, что действенным препарат могут признать в мировом медсообществе даже при эффективности 50%. Также Степанов добавил, что на днях ожидается подписание договоров о поставке COVID-вакцин с другими компаниями.
Напомним, ранее мы писали, что массовая вакцинация украинцев от COVID начнется в феврале.
Но вам зомбированным этого понять не суждено...