Согласие политиков на создание Консультативного совета не может трактоваться, как помощь другому государству, говорится в сообщении.

Дело о госизмене: СБУ закрыла производство против Кучмы и Ермака УНИАН

СБУ закрыла производство против бывшего главы Трехсторонней контактной группы, а также второго президента Украины, Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом ранее сообщил депутат Владимир Вятрович и пресс-служба ведомства, передает “Интерфакс“.

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По имеющимся данным, СБУ закрыла дело против Кучмы и Ермака о возможной госизмене.

“Уголовное производство закрыто“, – отметили в пресс-службе.

Ранее нардеп Владимир Вятрович публиковал документы с аналогичным ответом СБУ. Служба указывала, что предварительное согласие экс-главы ТКГ и главы Офиса президента на создание Консультативного совета нельзя трактовать как помощь иностранному государству в проведении деятельности подрывного характера против Украины.

Документы СБУ Владимир Вятрович / Facebook

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Стоит отметить, что жалобу в СБУ подавал депутат Вятрович 23 апреля 2020 года.

Примечательно, что в состав Консультативного совета должны были входить 10 представителей от Украины, еще 10 – от временно оккупированных территорий, и по 1 человеку от РФ, ОБСЕ, Франции и Германии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал “справедливые цены“ на газ.