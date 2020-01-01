Под Днепром ночью в снегу застряла "скорая" с роженицей

На место происшествия выезжали спасатели ГСЧС.

Из-за сильного снегопада, который сегодня ночью, 13 января, прошел почти по всей Украине, в Днепропетровской области застрял в снегу автомобиль экстренной медицинской помощи с роженицей. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Сегодня в 03:01 Служба спасения "101" получила сообщение, что в селе Новокурское из сугроба не может выехать "скорая" с беременной женщиной, которую везли в больницу для родов.

На место происшествия немедленно направили дежурный наряд местного ГСЧС. Автомобиль экстренной медицинской помощи из снежного плена освободили при помощи пожарной спецтехники.

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Никто из людей в результате этого происшествия не пострадал. "Скорая" доставила роженицу в больницу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января в Украину пришла настоящая зима. Практически все города засыпало снегом. Во многих городах снег шел до самого утра. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.