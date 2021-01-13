Санврач заявил, что маленьких детей в локдаун надо отправлять в школу

Олег Рубан считает, что обучение в младших классах нужно перевести в “оффлайн”- формат.

Ученикам младших классов не обязательно сидеть дома во время локдауна.

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Такое мнение высказал глава киевской Госпотребслужбы Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

Санврач считает, что дети до 10 лет могут посещать школу стационарно. По его мнению, маленьким детям ничего не грозит. Они мало болеют и переносят коронавирус, в основном, без симптомов. По данным службы, с мая в Украине переболело всего 1,7% детского населения младше 10 лет.

Дети не являются движущей силой в эпидемиологическом процессе. Опасность может возникнуть только если болеют педагоги, - говорит глава Госпотребслужбы.

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В то же время дистанционное обучение, по словам Рубана, тяжело дается ученикам младшей школы. Для них это двойная психологическая и эмоциональная нагрузка.

По мнению санврача, введенную в карантин онлайн-форму обучения для учащихся с 1 по 4 класс есть смысл пересмотреть.

Мы провели анализ, результаты которого показали, что детей до 10 лет целесообразно отправлять в школу, - отметил Олег Рубан.

Ранее эпидемиолог выступил против открытых в локдаун детсадов. Он отметил, что дети бессмптомно переносят коронавирус, но могут быть переносчиками и заражать взрослых дома.

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