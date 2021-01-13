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Более 60 украинских солдат за сутки заразились COVID-19

Комментариев: 3
Лечатся от коронавируса 897 военнослужащих.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Ukrmilitarymedic/

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 12 января, подтвердили 64 новых случая COVID-19. Об этом в Facebook сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

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Состояние здоровья 7 заболевших военнослужащих вызвало особое беспокойство у военных медиков, поэтому их госпитализировали. Остальных отправили на самоизоляцию с медицинским контролем. Всем заболевшим предоставляется должное лечение. 

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. 

По данным на утро 13 января 2021 года, 897 украинских военнослужащих болели коронавирусом. С начала пандемии 13 772 военнослужащих ВСУ выздоровели от этого опасного заболевания, а 38 – умерли.

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Между тем, в целом по Украине за минувшие сутки подтвердили 6 409 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 564 человека. Всего с начала пандемии в нашей стране уже зарегистрировали 1 130 839 случаев СOVID-19. 

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Теги: COVID-19, коронавирус, военнослужащие ВСУ, военнослужащие
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Комментариев (3)
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Залюбкы    13.01.2021, 11:51
Оценка:  -23
Залюбкы
Раздайте наконец героям контрацептивы!
Путин-Xyйло    13.01.2021, 12:36
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Вот кацапские вояки, например, "не болеют", просто это секретная информация! Они же "супер 3ольдаты"
WTF2wtf    13.01.2021, 12:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Нах ты снова перелогинилось,
шизоидное нацистское быдло-украинофоб на содержании оккупантов и убийц из раши?
Дорогу нахyй забыла, геббельсовская гниль имени Хyйло-путина?
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