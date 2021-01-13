Более 60 украинских солдат за сутки заразились COVID-19

Лечатся от коронавируса 897 военнослужащих.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 12 января, подтвердили 64 новых случая COVID-19. Об этом в Facebook сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

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Состояние здоровья 7 заболевших военнослужащих вызвало особое беспокойство у военных медиков, поэтому их госпитализировали. Остальных отправили на самоизоляцию с медицинским контролем. Всем заболевшим предоставляется должное лечение.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По данным на утро 13 января 2021 года, 897 украинских военнослужащих болели коронавирусом. С начала пандемии 13 772 военнослужащих ВСУ выздоровели от этого опасного заболевания, а 38 – умерли.

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Между тем, в целом по Украине за минувшие сутки подтвердили 6 409 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 2 564 человека. Всего с начала пандемии в нашей стране уже зарегистрировали 1 130 839 случаев СOVID-19.