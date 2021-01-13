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В МИД обещают упростить визовый режим с Великобританией

Комментариев: 1
Одна из самых труднодоступных виз станет более легкой для получения гражданами Украины.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фейсбук Дмитрия Кулебы

Для Украины существует реальная перспектива упрощения визового режима с Великобританией. Но о введении безвиза речь пока не идет. Об этом в интервью “Обозревателю“ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Министр отметил, что в Британии один из самых жестких визовых режимов в мире.

“Британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще“, - заявил Кулеба.

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Он отметил, что в конце 2020 года во время встречи с послом Великобритании четко отметил, что Украине необходимы “действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу“.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС отложил на год плату за безвизовый въезд для украинцев. С 1 января безвизовый въезд в Шенгенскую зону для украинцев должен был стать платным.

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Теги: безвиз, виза, Великобритания, МИД, Кулеба
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Комментариев (1)
antonio111333    13.01.2021, 12:55
Оценка:  -22
antonio111333
у меня есть перспектива стать МИДом
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