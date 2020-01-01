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Ехали на вызов: Под Харьковом "скорая" вылетела в кювет из-за снегопада

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Фельдшеру и санитару пришлось идти по адресу пешком.
Ехали на вызов: Под Харьковом "скорая" вылетела в кювет из-за снегопада
Ехали на вызов: Под Харьковом "скорая" вылетела в кювет из-за снегопада
ГСЧС

Под Харьковом машина скорой помощи стала жертвой сильного снегопада. Медики ехали на вызов, но из-за непогоды “скорая“ вылетела в кювет и застряла. Подробности передает ГСЧС.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел в среду, 13 января. В 05:18 спасателям поступило сообщение, что из-за сильного снегопада в селе Волобуевка автомобиль скорой помощи попал в кювет. Машина застряла и не могла сдвинуться с места. Вызвав спасателей, фельдшер и санитар отправились на вызов пешком.

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Прибывшее на место инцидента подразделение ГСЧС с помощью троса вытащило “скорую“ из кювета, после чего она продолжила самостоятельное движение. У медиков был еще один вызов, потому, чтобы скорая помощь добралась туда без происшествий, спасатели сопровождали ее по всему пути следования.

Ранее сообщалось, что под Днепром в снегу застряла “скорая“ с роженицей

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Теги: погода, снег, скорая помощь, Харьков, кювет
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