Фельдшеру и санитару пришлось идти по адресу пешком.

Ехали на вызов: Под Харьковом "скорая" вылетела в кювет из-за снегопада ГСЧС

Под Харьковом машина скорой помощи стала жертвой сильного снегопада. Медики ехали на вызов, но из-за непогоды “скорая“ вылетела в кювет и застряла. Подробности передает ГСЧС.

Читай также: В Одесском зоопарке родились камерунские овцы

В сообщении указывается, что инцидент произошел в среду, 13 января. В 05:18 спасателям поступило сообщение, что из-за сильного снегопада в селе Волобуевка автомобиль скорой помощи попал в кювет. Машина застряла и не могла сдвинуться с места. Вызвав спасателей, фельдшер и санитар отправились на вызов пешком.

Читай также: Украину засыпало снегом, лед и метели

Прибывшее на место инцидента подразделение ГСЧС с помощью троса вытащило “скорую“ из кювета, после чего она продолжила самостоятельное движение. У медиков был еще один вызов, потому, чтобы скорая помощь добралась туда без происшествий, спасатели сопровождали ее по всему пути следования.

Ранее сообщалось, что под Днепром в снегу застряла “скорая“ с роженицей.