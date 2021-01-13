Нардеп из “Голоса” обзавелась третьей квартирой в Киеве

Речь идет о представительнице партии Юлии Клименко.

Представитель “Голоса” в ВР Юлия Клименко купила в 2020 году квартиру в Киеве. Соответствующие данные были внесены в госреестр деклараций.

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Об этом стало известно из Единого реестра деклараций.

Уточняется, что политик внесла аванс по предварительному договору купли-продажи от 22 сентября прошлого года. Сумма платежа составила 425,2 тыс. гривен.

Позже по этому же договору было оплачено 1,27 млн гривен. Еще 710 тыс. гривен нардеп доплатила за инвестиционное участие в строительстве паркинга.

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По данным декларации, это уже третья квартира, которой владеет Юлия Клименко. Так, с 2007 года в ее собственности также находится квартира, площадью 116,5 кв. м за 2 млн грн. А за 2009 год зарегистрирована покупка депутатом жилища в 44,6 кв. м за 50 тыс. гривен.

Отметим, что в августе 2020 года политик зарегистрировала доход в сумме 4,8 млн грн. Указано, что прибыль получена путем отчуждения недвижимости.

Ранее сообщалось, что в НАПК остановили государственное финансирование партии.

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