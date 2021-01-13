Произошла утечка газа, считают спасатели.

На Одесчине взорвался жилой дом: Два человека попали в больницу ГСЧС

На Одесчине взорвался жилой дом. В результате происшествия два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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По данным ведомства, инцидент произошел в Белгороде-Днестровском. 12 января в 19:38 спасателям поступило сообщение о взрыве в жилом частном доме. Установлено, что взорвалась газовоздушная смесь.

В результате инцидента произошли разрушения стены, части потолка и внутренней перегородки дома. Считается, что причиной является утечка газа из бытового баллона.

Фото с места происшествия ГСЧС

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В ГСЧС сообщили о двух пострадавших, которые находились в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи доставила их в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что под Харьковом машина скорой помощи вылетела в кювет из-за сильного снегопада.