На Одесчине взорвался жилой дом: Два человека попали в больницу
На Одесчине взорвался жилой дом. В результате происшествия два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.
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По данным ведомства, инцидент произошел в Белгороде-Днестровском. 12 января в 19:38 спасателям поступило сообщение о взрыве в жилом частном доме. Установлено, что взорвалась газовоздушная смесь.
В результате инцидента произошли разрушения стены, части потолка и внутренней перегородки дома. Считается, что причиной является утечка газа из бытового баллона.
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В ГСЧС сообщили о двух пострадавших, которые находились в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи доставила их в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что под Харьковом машина скорой помощи вылетела в кювет из-за сильного снегопада.