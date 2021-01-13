Семейство Порошенко засветилось в аэропорту Эквадора: Фото и видео

Снимки сделали местные журналисты перед посадкой в самолет.

В Эквадоре в аэропорту города Гуаякиль под прицел камер попала чета Порошенко с детьми.

Об этом стало известно из публикации в Телеграмм-канале Карточный Офис. Также в сети появились фото и видеокадры с бывшим президентом и его родственниками.

Семейство изучало шоколадно-конфетный ассортимент в duty free Эквадора. Как небольшой штрих: в быту общение семьи проходит на русском языке, - сказано в сообщении соцсетей.

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Уточняется, что местные журналисты засняли украинского политика с семьей перед посадкой в самолет. Как стало известно, это была незапланированная посадка борта, летевшего через Панаму в Амстердам. Вынужденное приземление спустя час после вылета из Кито объяснили необходимостью провести дезинфекцию.

Отмечено, что Порошенко в Эквадоре якобы встречался с государственными чиновниками и бизнесменами. До этого сообщалось, что семья экс-президента отдыхала на яхте ARCHIMEDES, аренда которой в месяц стоит 350 тыс. грн. Судно засняли в Тихом океане близ Галапагосских островов.

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Телеграмм-канал сообщает, что после публикации в соцсетях семейство якобы срочно покинуло борт под охраной полиции. Затем семья поселилась в одной из гостиниц Кито. Добавлялось, что новости об отдыхе Порошенко на Галапагоссах пресс-служба Порошенко назвала фейком.

Порошенко с семьей исследовали duty free t.me/s/office_ua

До этого политика с семьей заметили на яхте t.me/s/office_ua

Порошенко с семьей в Эквадоре 0:00 / 00:48

Напомним, ранее мы писали, что, как отметил Зеленский, все ждут, когда посадят Порошенко.

