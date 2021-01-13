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Семейство Порошенко засветилось в аэропорту Эквадора: Фото и видео

Комментариев: 12
Снимки сделали местные журналисты перед посадкой в самолет.
Семейство экс-президента засняли в Эквадоре
Семейство экс-президента засняли в Эквадоре
t.me/s/office_ua

В Эквадоре в аэропорту города Гуаякиль под прицел камер попала чета Порошенко с детьми.

Об этом стало известно из публикации в Телеграмм-канале Карточный Офис. Также в сети появились фото и видеокадры с бывшим президентом и его родственниками.

Семейство изучало шоколадно-конфетный ассортимент в duty free Эквадора. Как небольшой штрих: в быту общение семьи проходит на русском языке, - сказано в сообщении соцсетей.

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Уточняется, что местные журналисты засняли украинского политика с семьей перед посадкой в самолет. Как стало известно, это была незапланированная посадка борта, летевшего через Панаму в Амстердам. Вынужденное приземление спустя час после вылета из Кито объяснили необходимостью провести дезинфекцию.

Отмечено, что Порошенко в Эквадоре якобы встречался с государственными чиновниками и бизнесменами. До этого сообщалось, что семья экс-президента отдыхала на яхте ARCHIMEDES, аренда которой в месяц стоит 350 тыс. грн. Судно засняли в Тихом океане близ Галапагосских островов.

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Телеграмм-канал сообщает, что после публикации в соцсетях семейство якобы срочно покинуло борт под охраной полиции. Затем семья поселилась в одной из гостиниц Кито. Добавлялось, что новости об отдыхе Порошенко на Галапагоссах пресс-служба Порошенко назвала фейком.  

Порошенко с семьей исследовали duty free
Порошенко с семьей исследовали duty free
t.me/s/office_ua

До этого политика с семьей заметили на яхте
До этого политика с семьей заметили на яхте
t.me/s/office_ua

Порошенко с семьей в Эквадоре
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Напомним, ранее мы писали, что, как отметил Зеленский, все ждут, когда посадят Порошенко.

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Теги: Порошенко, отдых, Галапагосские острова, политик, фото, видео, отпуск, Эквадор
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Комментариев (12)
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skh    13.01.2021, 13:38
Оценка:  -20
skh
местным журналистам повезло заснять на свои камеру знаменитого вора такого масштаба.
lusyika    13.01.2021, 13:35
Оценка:  +2
lusyika
А порахувати скільки витрачає ЗЕльцман ДЕРЖАВНИХ коштів слабо????? Все ніяк спокою не дає Порошенко???? Який витрачає СВОЇ, а не державні кошти!!!!!!
Курьер    13.01.2021, 14:07
Оценка:  -19
Курьер
Свои деньги??? Ты серьезно??? А как он их заработал??? Не воруя ли из бюджета миллионами, вместе со своими подельниками. А зеленский такой же ворюга как и твой па.рашенко который тебе и таким же как ты ботам платит;
Carelessangel    13.01.2021, 14:25
Оценка:  0
Carelessangel
Шмара шоко Ху й ловская
ВосставшийИзБана    13.01.2021, 13:33
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Да можно любое фото и видео такого качества выложить и сказать, что это Эквадор. Да и актеров можно нанять и загримировать. Особенно в масках. Лично я не увидел, что это именно Порошенко.
ВосставшийИзБана    13.01.2021, 13:33
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
И конкретно - в Эквадоре и именно сейчас.
Carelessangel    13.01.2021, 14:26
Оценка:  +1
Carelessangel
Ты х у й л о ватное
WTF2wtf    13.01.2021, 13:23
Оценка:  +4
WTF2wtf
Только я сомневаюсь,
что там местные журналисты охотятся за каким-то Порошенко и сами говорят на русском ...
Залюбкы    13.01.2021, 13:18
Оценка:  -25
Залюбкы
Очень жаль что эти мрази попали под прицел камер,а не под прицел снайперских винтовок...
WTF2wtf    13.01.2021, 13:22
Оценка:  +3
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- УкраинаЦэБурунди-ШоколадныйБох- НеистовыйГун-СерыйКыць (и т.д.),
ты так и о простых украинцах многократно гадило тут, штатное быдло многостаночное ...
упоротый нацист-украинофоб на содержании оккупантов и убийц из раши
Frenki-zol    13.01.2021, 13:09
Оценка:  -22
Frenki-zol
вот это сальтисон))))))))))))))))
ВосставшийИзБана    13.01.2021, 13:26
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Завидуешь?
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