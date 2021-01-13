Семейство Порошенко засветилось в аэропорту Эквадора: Фото и видео
В Эквадоре в аэропорту города Гуаякиль под прицел камер попала чета Порошенко с детьми.
Об этом стало известно из публикации в Телеграмм-канале Карточный Офис. Также в сети появились фото и видеокадры с бывшим президентом и его родственниками.
Семейство изучало шоколадно-конфетный ассортимент в duty free Эквадора. Как небольшой штрих: в быту общение семьи проходит на русском языке, - сказано в сообщении соцсетей.
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Уточняется, что местные журналисты засняли украинского политика с семьей перед посадкой в самолет. Как стало известно, это была незапланированная посадка борта, летевшего через Панаму в Амстердам. Вынужденное приземление спустя час после вылета из Кито объяснили необходимостью провести дезинфекцию.
Отмечено, что Порошенко в Эквадоре якобы встречался с государственными чиновниками и бизнесменами. До этого сообщалось, что семья экс-президента отдыхала на яхте ARCHIMEDES, аренда которой в месяц стоит 350 тыс. грн. Судно засняли в Тихом океане близ Галапагосских островов.
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Телеграмм-канал сообщает, что после публикации в соцсетях семейство якобы срочно покинуло борт под охраной полиции. Затем семья поселилась в одной из гостиниц Кито. Добавлялось, что новости об отдыхе Порошенко на Галапагоссах пресс-служба Порошенко назвала фейком.
Напомним, ранее мы писали, что, как отметил Зеленский, все ждут, когда посадят Порошенко.
что там местные журналисты охотятся за каким-то Порошенко и сами говорят на русском ...
ты так и о простых украинцах многократно гадило тут, штатное быдло многостаночное ...
упоротый нацист-украинофоб на содержании оккупантов и убийц из раши