Мужчина шел на остановку автобуса, но получил травму.

Сломал ногу, ждал в снегу: Врачи спасли в лесу харьковчанина с травмой Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф / Facebook

В Харьковской области врачи спасли в лесу мужчину с травмой. Пострадавший ждал медиков в снегу. Подробности сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Так, в сообщении указывается, что пострадавший шел через лес на автобусную остановку, упал и сломал ногу. Мужчине пришлось ждать помощи в снегу.

Врачам с помощью спасателей удалось добраться к пациенту и оказать ему необходимую медицинскую помощь. Стоит отметить, что пострадавшему удалось избежать переохлаждения.

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В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф призывают избегать рискованных маршрутов в период плохой погоды.

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