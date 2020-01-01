Полиция проводит проверку поступившей информации.

В Одессе сообщили о "минировании" 26 детсадов МВД / Facebook

В Одессе на электронный адрес полиции поступило сообщение о “минировании“ 26 детсадов, здания суда и прокуратуры. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По имеющейся информации, сообщения о минировании поступило на электронный адрес правоохранителей 13 января, в среду, в 10:30. Неизвестные сообщили о якобы минировании 26 детских садов, здания Одесской областной прокуратуры, а также здания Малиновского районного суда.

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На места предполагаемых минирований правоохранители направили кинологов, взрывотехников и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

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