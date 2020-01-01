В Одессе сообщили о "минировании" 26 детсадов
В Одессе на электронный адрес полиции поступило сообщение о “минировании“ 26 детсадов, здания суда и прокуратуры. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.
Читай также: Семейство Порошенко засветилось в аэропорту Эквадора: Фото и видео
По имеющейся информации, сообщения о минировании поступило на электронный адрес правоохранителей 13 января, в среду, в 10:30. Неизвестные сообщили о якобы минировании 26 детских садов, здания Одесской областной прокуратуры, а также здания Малиновского районного суда.
Читай также: На Одесчине взорвался жилой дом: Два человека попали в больницу
На места предполагаемых минирований правоохранители направили кинологов, взрывотехников и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.
Ранее сообщалось, что в России попал в аварию автобус по дороге в самопровозглашенные “ЛДНР“. Есть пострадавшие.