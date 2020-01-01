В сети показали фото, как Ужгород засыпало снегом

Коммунальщики устраняют последствия непогоды на западе Украины, а также в других городах.

Некоторые крупные украинские города к среде, 13 января накрыли снегопады. Так, например, обильным снегом засыпало Ужгород.

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Об этом сообщил ужгородский горсовет, показав фото в соцсети.

Уточняется, что коммунальщики и подрядные организации ликвидируют последствия снегопада. На площади, дороги и транспортные круги вышла спецтехника. Также рабочие чистят снег в переходах, на остановках и в подъездах. Начали еще ночью, днем работы продолжились.

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Водителей просят не бросать машины где попало, так как они мешают проехать технике. Также призывают отдавать спецтехнике преимущество во время движения.

Известно, что, помимо Ужгорода, снег прошел в Одессе, местами выпало до 15 см. А во Львове снегопад начался утром 13 января, по прогнозам синоптиков, осадки в городе сохранятся до 15 января. После этого передают морозы до 25 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром ночью в снегу застряла “скорая“ с роженицей.

