В Кривом Роге девушка с парнем забила насмерть свою мать

Полицейские уже задержали 19-летнюю криворожанку и ее 26-летнего приятеля.

В Кривом Роге полиция задержала двух горожан, которые до смерти избили 47-летнюю женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Читай также: Под Одессой муж застрелил жену и застрелился сам

В ночь на 13 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Центрально-Городском районе города обнаружено тело умершей владелицы квартиры.

Как установили сотрудники Криворожского отдела полиции, накануне погибшая вместе со своей 19-летней дочерью и ее 26-летним сожителем распивали спиртные напитки.

Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые руками и палкой нанесли тяжкие телесные повреждения 47-летней женщине.

Читай также: На Закарпатье девушка сожгла дом бывшего сожителя

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сейчас злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. По данному факту следователем начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове мужчина до смерти избил жену в присутствии троих детей. Женщина скончалась до приезда медиков.