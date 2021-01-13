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РФ ответила гифкой на фразу Украины о “краже Королева”

Комментариев: 1
Россия попыталась отшутиться.
РФ назвала Королева советским ученым
РФ назвала Королева советским ученым
Russia government account/Твиттер

В сети разгорелся спор на тему того, чей Сергей Королев. В частности, Украина обвинила РФ в том, что там присвоили наследие великого ракетостроителя и конструктора. Россия на это ответила.

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Об этом стало известно из публикации в Твиттер-группе, которую ведет украинский МИД.

Так, Украина репостнула пост правительства РФ, размещенный в соцсети. В нем Россия перевела все обвинения украинской стороны в шутку.

Так, соседняя страна опубликовала гифку из известного советского мультфильма 1982 года Жил-был пес. Также в сообщении Россия написала: “Это реальное воровство или Украина начала дорожить советским наследием?“.

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Ранее Королева в РФ назвали “легендарным советским инженером-ракетчиком, ученым и конструктором”. Украина, в свою очередь, возмутилась такой формулировкой. В МИД Украины подчеркнули, что Сергей Королев считал себя украинцем, он родился в Житомире, рос в Киев и Нежине. Также министерство иностранных дел добавило, что в России ученый отбывал наказание за “контрреволюционную деятельность”.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский позвал Илона Маска приехать в Житомир. Президент пригласил американца посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный там.

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    13.01.2021, 14:21
Оценка:  +1
Духовный_скреп
В Московии всё ворованное,кроме кислых щей.))
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