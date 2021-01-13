РФ ответила гифкой на фразу Украины о “краже Королева”

Россия попыталась отшутиться.

В сети разгорелся спор на тему того, чей Сергей Королев. В частности, Украина обвинила РФ в том, что там присвоили наследие великого ракетостроителя и конструктора. Россия на это ответила.

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Об этом стало известно из публикации в Твиттер-группе, которую ведет украинский МИД.

Так, Украина репостнула пост правительства РФ, размещенный в соцсети. В нем Россия перевела все обвинения украинской стороны в шутку.

Так, соседняя страна опубликовала гифку из известного советского мультфильма 1982 года Жил-был пес. Также в сообщении Россия написала: “Это реальное воровство или Украина начала дорожить советским наследием?“.

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Ранее Королева в РФ назвали “легендарным советским инженером-ракетчиком, ученым и конструктором”. Украина, в свою очередь, возмутилась такой формулировкой. В МИД Украины подчеркнули, что Сергей Королев считал себя украинцем, он родился в Житомире, рос в Киев и Нежине. Также министерство иностранных дел добавило, что в России ученый отбывал наказание за “контрреволюционную деятельность”.

Theft alarm 🚨🚨🚨



Genius of rocket & spacecraft engineering Serhiy Korolyov, *who called himself Ukrainian* was



Born: 🇺🇦Zhytomyr

Raised: 🇺🇦Nizhyn & 🇺🇦Kyiv

Studied: 🇺🇦Odesa & 🇺🇦Kyiv



Worked, then *arrested, tortured, and imprisoned for 6 years*: 🇷🇺Moscow, 🇷🇺Kolyma, 🇷🇺Kazan https://t.co/iILDlX1cX3 — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 12, 2021

Real 🚨Theft alarm 🚨 or did @Ukraine started cherishing Soviet heritage? This GIF🇺🇦 was taken from an amazing 1982 Moscow-made cartoon “There was a dog...”. Watch the full version in English: ▶️ https://t.co/NWICd3ulj2 https://t.co/MgA9aEuoH4 pic.twitter.com/GpXaVxe8dN — Russia 🇷🇺 (@Russia) January 12, 2021

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский позвал Илона Маска приехать в Житомир. Президент пригласил американца посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный там.

