На Луганщине предотвратили передачу 400 тыс рублей из России
Во вторник, 12 января, пограничники предотвратили передачу 400 тыс рублей из Росси на территорию Луганщины. Подробности и видео передает пресс-служба Государственной пограничной службы.
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В сообщении указывается, что камере удалось заснять, как автомобиль двигался по территории Украины в сторону границы с РФ. Подъехав к забору, водитель вышел из авто и направился к забору. К нему подошел мужчина в форме и со светоотражающими лентами, который передал украинцу сверток. После этого водитель сел в машину и поехал обратно.
В 100 метрах от границы сотрудники пограничной службы задержали мужчину. Им оказался 43-летний украинец, который отказался объяснять свои действия.
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При досмотре машины был найден переданный со стороны России пакет. В нем находились деньги. В сообщении указывается, что мужчина взял деньги у россиянина, после чего собирался обменять их на территории Украины.
Как бы то ни было, на обвиняемого были составлены административные материалы. А 400 тыс рублей, которые он получил со стороны РФ, переданы сотрудникам таможенной службы.
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