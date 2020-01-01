Незаконную валютную операцию зафиксировали умные камеры.

На Луганщине предотвратили передачу 400 тыс рублей из России Кадр из видео

Во вторник, 12 января, пограничники предотвратили передачу 400 тыс рублей из Росси на территорию Луганщины. Подробности и видео передает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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В сообщении указывается, что камере удалось заснять, как автомобиль двигался по территории Украины в сторону границы с РФ. Подъехав к забору, водитель вышел из авто и направился к забору. К нему подошел мужчина в форме и со светоотражающими лентами, который передал украинцу сверток. После этого водитель сел в машину и поехал обратно.

В 100 метрах от границы сотрудники пограничной службы задержали мужчину. Им оказался 43-летний украинец, который отказался объяснять свои действия.

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При досмотре машины был найден переданный со стороны России пакет. В нем находились деньги. В сообщении указывается, что мужчина взял деньги у россиянина, после чего собирался обменять их на территории Украины.

Как бы то ни было, на обвиняемого были составлены административные материалы. А 400 тыс рублей, которые он получил со стороны РФ, переданы сотрудникам таможенной службы.

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