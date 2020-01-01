Суд вынес устное предупреждение учительнице за избиение школьника

Родители ребенка к ней претензий не имеют.

Во Львовской области Жолковский райсуд вынес устное предупреждение бывшей учительнице Потелыцкой общеобразовательной школы Надежде Патлыке, которая побила шестиклассника, и закрыл дело. Об этом проинформировал ZAXID.NET.

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Судья Жолковского райсуда отметил, что сотрудники полиции должны составить административный протокол на родителей ученика за его плохое поведение.

В начале декабря прошлого года учительница украинского языка и литературы Потелыцкой общеобразовательной школы во время перерыва попыталась разнять драку школьников. Потом один из школьников, участвовавших в драке, сказал учительнице грубость, за что она его несколько раз ударила ладонью по затылку.

Во время судебного заседания учительница признала свою вину. Родители пострадавшего ребенка к ней претензий не имеют. Судья вынес ей устное предупреждение и закрыл дело.

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Ранее стало известно, что в Ровенской области учитель предмета "Защита Украины" Квасиловского лицея заставлял студентов за то или иное нарушение приседать на уроках.