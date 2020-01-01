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Суд вынес устное предупреждение учительнице за избиение школьника

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Родители ребенка к ней претензий не имеют.
Учительница побила школьника
Учительница побила школьника
Скриншот из видео

Во Львовской области Жолковский райсуд вынес устное предупреждение бывшей учительнице Потелыцкой общеобразовательной школы Надежде Патлыке, которая побила шестиклассника, и закрыл дело. Об этом проинформировал ZAXID.NET.

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Судья Жолковского райсуда отметил, что сотрудники полиции должны составить административный протокол на родителей ученика за его плохое поведение.

В начале декабря прошлого года учительница украинского языка и литературы Потелыцкой общеобразовательной школы во время перерыва попыталась разнять драку школьников. Потом один из школьников, участвовавших в драке, сказал учительнице грубость, за что она его несколько раз ударила ладонью по затылку.

Во время судебного заседания учительница признала свою вину. Родители пострадавшего ребенка к ней претензий не имеют. Судья вынес ей устное предупреждение и закрыл дело.

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Ранее стало известно, что в Ровенской области учитель предмета "Защита Украины" Квасиловского лицея заставлял студентов за то или иное нарушение приседать на уроках.

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Теги: Львовская область, учительница, школьник, избиение
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