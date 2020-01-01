Подсчитано, сколько ФОПов обратилось за “карантинными” 8 тысячами

По данным Министерства экономики, большинство предприятий получили деньги в декабре.

Получить единоразовую помощь в размере 8 тыс. грн. изъявило желание 480 ФОПов и наемных сотрудников. Они все обратились за выплатами.

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Об этом стало известно из информации Министерства экономики Украины.

Большинство желающих получили свои деньги в декабре 2020 года. В целом это 455 тыс. человек. Перед Новым годом им выплатили около 3,6 млрд грн.

Оформить получение компенсации было позволено до 31 декабря. Порядка 25 тыс. предпринимателей и работников дотянули до последних дней декабря. Они получат помощь в ближайшее время.

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Также в минувшем году работодателям дали порядка 650 млн грн. на 170 тыс. наемных сотрудников. Еще больше 200 млн грн. выделили бизнесменам по программе компенсаций Единого социального взноса.

Как известно, ФОПам и наемным работникам пообещали материальные выплаты в связи с локдауном. Чтобы получить деньги, нужно было зарегистрироваться через специальную форму на портале Дия.

Напомним, ранее мы писали, что из COVID-фонда на дороги потратили больше, чем на медицину.

